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Дмитрий Шепелев испугал поклонников заявлением о переменах в личной жизни
Общество
Дмитрий Шепелев испугал поклонников заявлением о переменах в личной жизни
instagram.com  /  @dmitryshepelev

Москва, 25 июля. Телеведущий и вдовец певицы Жанны Фриске, Дмитрий Шепелев, неожиданно сделал шокирующее заявление, пишет Popcornnews.

В пятницу, 23 июля, не так давно ставший отцом Шепелев сообщил о переменах в жизни.

Его новая супруга Екатерина Тулупова подарила любимому наследника. Мальчика назвали Тихоном, и семейное счастье, казалось бы, было очевидным. Но на удивление поклонников Шепелев неожиданно заговорил о расставании.

Правда, всполошенная публика не учла один момент. Ведущий имел в виду расставание с автомобилем, который долгое время верой и правдой служил ему.

«Впервые в жизни я чувствую привязанность к предмету, который сопровождал меня на протяжении долгого времени. И мне жаль расставаться», — пояснил Дмитрий.

После того, как таким образом Шепелев сообщил о расставании с железным конем, в комментариях подписчики ему написали ответы.

«Дмитрий повел себя так, будто расстается с женщиной»; «Будто женщину описываете»; «Может, не продавать?»; «Отпустите», — наперебой писали поклонники.

Ранее сообщалось, что останавливает Дмитрия Шепелева от переезда за границу.

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Все новости / Общество / Дмитрий Шепелев испугал поклонников заявлением о переменах в личной жизни
instagram автомобиль шепелев комментарии расставание
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