Так ли опасны пираньи: развеиваем мифы

Тула, 25 июля. Пираньи — герои многих ужастиков и гроза туристов. На самом ли деле стоит их опасаться? ФАН решил развеять мифы, связанные с этими рыбами.

«В семействе пираньевых есть как небольшие особи, так и довольно крупные представители, которые могут достигать в длину до полуметра. Именно они, кстати, не хищники, не пугайтесь», — рассказала ФАН ведущий зоотехник тульского областного экзотариума Дарья Змеева.

Родина их — Южная Америка, бассейн реки Амазонки. Питаются пираньи, как и все рыбы, другой рыбой. Многие уверены, что стоит лишь опустить руки в аквариум (или в водоем) с пираньями, и все — с конечностями можно попрощаться. Как утверждают специалисты, это миф. Пираньи в ужасе расплывутся от вас в разные стороны.

Фото предоставлено пресс-службой тульского областного экзотариума /

Все кошмары пошли исключительно из фильмов. Также сыграла в этом свою значительную роль любовь местных жителей к тому, чтобы напугать туристов. Изначально пираньи живут небольшими стайками, по 20-30 особей. Это немного. Такое незначительное количество не может нанести вред кому-то крупному.

«Когда в тех краях стали появляться первые люди-европейцы, местные устраивали для них показательные выступления. Они насильно загоняли в небольшую заводь сотни, а может и тысячи пираний. Собрав толпу людей, они опускали в водоем к хищным рыбам труп какого-то животного. А через секунду доставали обглоданный скелет. Публика была под впечатлением. Люди испытывали страх и ужас. Отсюда и пошло мнение о кровожадности пираний, что было не совсем достоверно. Рыбы вели себя так в искусственно созданных условиях, что в естественной среде им абсолютно не свойственно. Они скорее будут есть друг друга, чем любой другой более крупный организм», — говорит Дарья Змеева.

Правда из этого лишь то, что едят пираньи действительно быстро благодаря особому строению челюстей. Сами эти рыбы долгожители. Средняя продолжительность их жизни — десять лет, отдельные особи достигают 20-летнего возраста.

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