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Сергею Шойгу хватило двух слов для описания парада в честь Дня ВМФ РФ
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Армия
Сергею Шойгу хватило двух слов для описания парада в честь Дня ВМФ РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Санкт-Петербург, 25 июля. Пятый главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ РФ состоялся 25 июля в Санкт-Петербурге. На торжественное мероприятие прибыл глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Также парад посетил российский президент Владимир Путин. Они оживленно обсуждали эффектное торжество на Неве. По главе России было заметно, что ему нравится происходящее мероприятие, после чего прозвучали слова Сергея Шойгу. Министру хватило всего двух слов для описания парада.

«Угу, красиво», — так кратко и по-военному ответил глава Минобороны России.

Лаконичная фраза Шойгу сразу облетела весь мир и удивила всех своей сдержанностью.

Стоит отметить, что ранее министр назвал парад в честь Дня ВМФ РФ в 2021 году самым масштабным и зрелищным. В мероприятии приняли участие корабли, катера, легендарные подлодки, а также различные воздушные боевые единицы. Парадным строем прошли 54 военных суда, включая фрегаты ВМС Пакистана, Индии и Ирана.

Во время вступительной речи Путина перед началом мероприятия он отметил способности ВМФ РФ наносить удар по любому противнику. По его словам, российский флот обладает всем необходимым для защиты государства.

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