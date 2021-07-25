Автопроизводитель Kia представил гибридную версию Sportage пятого поколения

Сеул, 25 июля. Третий вариант гибридной версии кроссовера Sportage пятого поколения подставила компания Kia. Ранее были бензиновая и дизельная модели.

С технической стороны новый Sportage повторяет актуальный Hyundai Tucson. За основу также взят турбомотор 1.6 T-GDI мощностью 180 лошадиных сил совмещенный с шестиступенчатым автоматом. В него встроен электродвигатель мощностью 60 лошадиных сил и 264 Нм. Отдача системы на пике достигает 230 лошадиных сил, а крутящий элемент — 350 Нм. В то же время гибрид имеет только передний привод. Емкость аккумулятора составляет всего 1,49 кВт*ч.

В новинке также установлена система E-Ride, которая с помощью тягового электромотора будет смягчать толчки подвески при проезде крупных неровностей. Kia ранее показала версию с бензиновым турбомотором на 1,6 литра, а также с дизельным двигателем объемом 2,0 литра.

Онлайн премьера нового Sportage состоялась в начале этой недели в Южной Корее. Стало известно, что типовые версии автомобиля будут оснащены изогнутой панелью с двумя экранами диагональю 12,3 дюйма.