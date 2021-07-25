Рапиристка Инна Дериглазова уступила в финале Олимпиады Ли Кифер

Токио, 25 июля. Россиянка Инна Дериглазова проиграла бой за золотую медаль американке Ли Кифер на летних Олимпийских играх в Токио.

Американская спортсменка начала финальную схватку с нескольких точных попаданий, однако Дериглазова раз за разом отвечала своей оппонентке. Противостояние получилось равным, но в конце Ли Кифер смогла довести дело до победы. Итоговый финальный счет 15:13 ознаменовал вторую золотую медаль для сборной США на Олимпиаде в Токио.

Несколькими часами ранее американец Уильям Шейнер принес первую награду высшей пробы для своей команды, одержав победу в стрельбе из пневматического оружия с десяти метров.

Российская рапиристка Лариса Коробейникова принесла России бронзовую медаль на ОИ-2020. Трехкратная чемпионка мира одолела представительницу Италии Аличе Вольпи со счетом 15:14.