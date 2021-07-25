СК начал проверку после пропажи семилетней девочки во время купания в Свободном

Благовещенск, 25 июля. Инцидент случился в городе Свободном на реке Зее. Ребенок исчез, купаясь с надувным кругом.

По данным Следственного комитета РФ, семилетняя девочка находилась на водоеме под присмотром знакомого, с которым ее оставили родители. Во время спасательных работ вниз по течению был обнаружен детский надувной круг.

Амурские следователи проводят доследственную проверку. Специалисты осмотрели место происшествия, поиски ребенка продолжаются.

Напомним, инвалида детства унесло течением реки после того, как он решил искупаться во время рыбалки. Мальчик пошел ловить рыбу вместе с 70-летним дедушкой.