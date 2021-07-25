Экс-министр Украины назвал истинную причину обеспокоенности Киева из-за «СП-2»

Киев, 25 июля. Украина переживает из-за потери «фактора сдерживания» России, а не из-за денежной стороны в вопросе «Северного потока — 2», уверен бывший министр экономики страны Сергей Терехин.

Экс-глава ведомства назвал истинную причину обеспокоенности Киева. Он дал комментарий Telegram-каналому «Радиоточка НСН». Терехин оценил слова руководителя компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона. Глава предприятия назвал обеспечение энергобезопасности главной проблемой страны в случае запуска «СП-2».

«Теперь у России есть несколько альтернатив — поставлять газ в Южную Европу через «Турецкий поток», в Северную Европу — через «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Роль «исторического» центрального газопровода падает, и сдерживать «имперские идеи» российских властей будет сложнее», — заявил экс-министр.

Ранее экономист Алексей Кущ назвал ошибку Киева в газовой игре с Европой. По мнению аналитика, Украина не приложила усилий на строительстве хаба, который мог бы помочь минимизировать риски от постройки обходных трубопроводов.