Зимняя спячка аргентинского туризма: интервью ФАН с ресторатором из Буэнос-Айреса

Сколько теряют аргентинские рестораторы и отельеры в отсутствие иностранных туристов? На этот вопрос специальному корреспонденту Федерального агентства новостей ответили топовый ресторатор из Буэно-Айреса и российский турист, регулярно посещавший Аргентину до пандемии.

Несколько дней назад Туристическая палата Аргентины (САТ) опубликовала открытое письмо, заявив о необходимости участия туристического сектора в диалоге о противоковидных мерах. Президент палаты Густаво Хани настаивает на восстановлении пассажирского авиасообщения с другими странами. Но пассажирские самолеты без пассажиров летать не могут, а Аргентина закрыта для туризма с 16 марта 2020 года. В октябре 2020 были сделаны небольшие послабления для граждан соседних стран; но 26 декабря границы вновь были полностью заблокированы.

С начала пандемии аргентинский бюджет не досчитался 5,2 млн долларов, которые ежегодно приносил гостиничный и ресторанный бизнес. Как источник притока в страну валюты туризм традиционно занимал четвертое место — после экспорта масляных культур, зерна и автомобилей. Вклад отрасли составлял приблизительно 7,2% от общего объема приходящих в страну долларов.

Крайне обидно, что именно сейчас — когда цены на доллар «взлетели» к отметке 185 к 1, и первоклассный аргентинский стейк стоит всего 10-11 долларов — иностранцы не могут насладиться прелестями путешествия в Аргентину.

«В обычные времена сейчас все было бы забито — хоть и не сезон», — отмечает Эктор Ланоса Эскубет, один из топовых рестораторов Буэнос-Айреса.

В беседе с ФАН Ланоса Эскубет подчеркнул, что в статусных заведениях таких популярных столичных районов, как Палермо и Пуэрто-Мадеро 80% выручки приносили иностранные гости. Что касается отелей — особенно таких, как «Палермитано», владельцем которого является Эктор — то внутренний туризм их нужд не покрывает.

С любовью из Аргентины

Эктор Ланоса Эскубет держит эксклюзивный отель-бутик на 116 номеров и не менее эксклюзивный ресторан с модной гастрономической концепцией «никкеи». Это в основном рыбные блюда перуано-японской кухни.

А аргентинцы в еде очень консервативны, так что предпочитают в основном пасту (население на 70% состоит из потомков итальянских иммигрантов) и мясное. Поэтому Ланоса Эскубет с самого начала ориентировался на иностранных туристов, у которых излюбленное «тусовочное» место — именно буэнос-айресский район Палермо.

ФАН: Сколько вы потеряли из-за пандемии?

Эктор Ланоса Эскубет: Предпочитаю не озвучивать, чтобы лишний раз не расстраиваться. Скажу только, что до карантина — даже не в сезон! — у меня в отеле было до 80% заполняемости, а номера стоили в среднем 130 долларов в сутки.

В последние 18 месяцев заполняемость — 10%, а цену на номера пришлось снизить до 50 долларов. Потому что местные туристы больше платить не могут. И это проблема всех небольших «авторских» отелей в городе. Крупные сетевые — более-менее выкручиваются, потому что сдают помещения «под ковид», для тех, кто должен сидеть на изоляции.

— А что с рестораном?

— «Сипан» — это два ресторана, оба в эксклюзивных районах. В Нордельте (на севере столицы, поближе к реке) к нам в основном заходили яхтсмены и любители игры в гольф, а в другом, Палермо — туристы, тусовщики, любители воскресного шопинга и дизайнерских вещиц из бутиков… которые в отсутствие продаж закрываются один за другим. Сейчас мы зарабатываем в течение недели 15% от того, что зарабатывали раньше — и 20% в выходные... Обслуживать можно только на улице, на террасах, и клиенты мерзнут. Потому что это теперь люди пожилые, у местной молодежи таких денег нет.

— Из каких стран были ваши гости?

— В основном чилийцы и бразильцы — из тех, что приезжали на уикэнд. Из США тоже бывало много народу.

— У вас бывали русские?

— Да! Они говорили, что в Буэнос-Айресе не так-то просто найти хорошее рыбное меню... а у нас оно просто отличное. Но самое главное — я сам был в России гостем! Имел счастье съездить на ЧМ-2018 года. Побывал в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге. Потрясающая страна.

«Приветствую! Меня зовут Эктор Ланоса Эскубет, и я совладелец отеля «Палермитано» и ресторана «Сипан» — здесь, в Буэнос-Айресе, Аргентина. Я хочу передать огромный привет моим друзьям в России — стране, которую мне посчастливилось посетить в 2018, когда был чемпионат мира по футболу. Это был потрясающий опыт. У меня много друзей в России — прекрасные люди! — и я всех их жду здесь: в ресторане «Сипан» и отеле «Палермитано». Им просто не может не понравиться! До встречи! Привет всем россиянам!»

С любовью из России

Екатерина Клейменова — основатель консалтинговой компании Legal Branding и поклонница танго, которое танцует уже много лет. До пандемии Екатерина каждый год ездила в Аргентину на пару месяцев в декабре-январе: в разгар российской зимы и летнего сезона отпусков в южном полушарии.

Предоставлено Екатериной Клейменовой /

ФАН: Много ли российских туристов вам попадалось в это время?

— Много. Россиянам не нужны визы в Аргентину, а Турция и Юго-Восточная Азия многим приелись...

— Кто они — люди, готовые провести сутки в самолете, чтобы попасть буквально на другой конец света?

— В первых числах января в Аргентине традиционно проводилось ралли «Париж-Даккар», и я знаю многих — в том числе из списка российского «Форбса» — кто ехал, чтобы увидеть гонки своими глазами. Ну и больше всего, конечно, я могу рассказать про любителей танго, которые, как и я, ехали, чтобы проникнуться аутентичной атмосферой, походить на милонги (танго-вечеринки) и занятия с местными учителями. Буэнос-Айрес — это «мекка» для тангерос всего мира.

— Они так и оседают в столице или все-таки ездят по стране?

— Нет, почему же... очень популярны вылазки на водопады Игуасу, на ледники, в провинцию Сальта — где такие красивые горы и невероятно вкусные местные пирожки с мясом. Но это несколько дней, не больше. В Буэнос-Айресе кипит культурная жизнь и помимо танго; хочется успеть и в театры, и в музеи... а времени бывает не так много.

— Сколько это стоит?

— Раньше туда летало довольно много авиакомпаний... Можно было купить билет за 800-900 долларов в оба конца. Гостиницами тангерос в основном не пользуются, поскольку приезжают минимум на пару недель — а кто-то и на пару месяцев. Дешевле и комфортнее снять квартиру, где можно готовить самому — когда устанешь от экзотики и захочется привычной еды. Лично я снимала через Интернет, можно найти хорошие варианты от 700 долларов в месяц. На еду и сопутствующие расходы — например, часто бывает нужно докупить хорошую сковороду для мяса и посуду — имеет смысл заложить 1000 долларов.

Федеральное агентство новостей / Анна Новикова

— Это включает походы по ресторанам?

— Да! Отдельной статьей идут танго-шоу — красивые представления с ужином. Это где-то 60-100 долларов. И такси. Если не говоришь по-испански — передвигаться по городу проще на такси.

— Что покупает «русо туристо» в аргентинском супермаркете?

— Фрукты... они там замечательные и дешевые. Мясо, конечно же. Местные отрубы в вакуумной упаковке — типичнейший сувенир, который россияне везут потом домой. Вино. К вину — сыры. Другой молочки там не так много — вскоре начинаешь скучать по творогу и кефиру.

— Тема сувениров — это очень интересно. Что еще везут, помимо мяса?

— Вино, в первую очередь. Знаменитый аргентинский мальбек. Местный деликатес: «дульсе де лече» — вареную сгущенку, которую аргентинцы разве что на мясо не намазывают. Сухие пирожные с ним же — «альфахорес». Что касается «тангерос» — то обязательно везут туфли и одежду для танго.

— Минусы?

— Сезонная аллергия. В это время все цветет — и то, что цветет, не похоже на наше. Непривычные организмы реагируют. Насморк — обычное дело.

— Когда вы там были в последний раз?

— Перед самой пандемией, в декабре 2019 — январе 2020. Очень скучаю, на Буэнос-Айрес подсаживаешься! Скорее бы их уже открыли.