Следователи задержали подозреваемого в избиении до смерти главы минцифры Амурской области

Благовещенск, 25 июля. Правоохранители начали расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти главы министерства цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») было возбуждено по факту инцидента, который произошел с чиновником в пансионате в пригороде Благовещенска. Как утверждает следствие, вечером 17 июля в компании отдыхающих произошел конфликт между двумя мужчинами, закончившийся травмированием одного из них. Главу минцифры доставили в больницу, где, несмотря на старания медиков, он скончался.

Подозреваемым является 39-летний мужчина. В настоящий момент правоохранители устанавливают все подробности случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в СК прокомментировали гибель главы министерства цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова во время отдыха на турбазе.