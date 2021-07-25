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Следователи задержали подозреваемого в избиении до смерти главы минцифры Амурской области

  /   Обновлено: 25 июля 2021 15:14
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Происшествия
Следователи задержали подозреваемого в избиении до смерти главы минцифры Амурской области
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Благовещенск, 25 июля. Правоохранители начали расследование уголовного дела, возбужденного по факту смерти главы министерства цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») было возбуждено по факту инцидента, который произошел с чиновником в пансионате в пригороде Благовещенска. Как утверждает следствие, вечером 17 июля в компании отдыхающих произошел конфликт между двумя мужчинами, закончившийся травмированием одного из них. Главу минцифры доставили в больницу, где, несмотря на старания медиков, он скончался.

Подозреваемым является 39-летний мужчина. В настоящий момент правоохранители устанавливают все подробности случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в СК прокомментировали гибель главы министерства цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова во время отдыха на турбазе.

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