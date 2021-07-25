Тысячи людей в тельняшках и с флагами ЧФ собрались на День ВМФ в Севастополе

Тысячи людей приехали посмотреть на парад кораблей и пролет авиации сегодня в Севастополе. Несмотря на закрытые из-за коронавируса трибуны, люди собрались толпами, занимая места на деревьях, мостах и фонарях.

Вход в некоторые кафе, откуда можно было наблюдать за проходом кораблей, в этот день стоил от двух тысяч рублей.

«Для нашего города это один из главных праздников. Традиция. Нет, ограничения нас не пугают, мы на свежем воздухе, и уже привитые», — рассказала ФАН местная жительница, которая вместе с детьми разместилась для просмотра парада на старом миндале у набережной.

В этом году морской парад был под угрозой отмены из-за ограничений по коронавирусу. Однако жители Севастополя возмутились, выразив мнение, что без морского парада День ВМФ в Севастополе не может существовать. Тогда людям пошли навстречу, и традиционный парад все же был проведен, правда, по ультракороткой программе.

В этом году не было ракетных стрельб, соревнований на воде, показных мероприятий флота. Был выстроен стационарный парад из девяти кораблей Черноморского флота, мимо которого прошел кильватерный строй из еще 12 кораблей, а в небе над бухтой пролетели 26 единиц военной авиации.

Федеральное агентство новостей / Наталья Алешина

Многие зрители парада сегодня пришли в тельняшках, бескозырках, взяли с собой флаги Черноморского флота. По их словам, это добавляет ощущения праздника. Но были и те, для кого День ВМФ ― отличный повод надеть настоящую форму моряка, блеснуть белоснежным кителем с медалями и орденами на груди.

«Я ветеран Черноморского флота. Вместе с товарищами мы встречаемся в Севастополе, фотографируемся у Вечного огня, отмечаем праздник. Многие съезжаются издалека — из Новороссийска, Владивостока, Москвы, Нижнего Новгорода. Но в этот день мы снова вместе как когда-то. Форму надеваем, награды, это радость для нас, понимаете?» — поделился чувствами ветеран Черноморского флота Евгений Стец.

Профессиональный праздник моряков основали более 80 лет назад: тогда советский флотоводец Николай Кузнецов предложил учредить День ВМФ, чтобы привлечь всеобщее внимание к флоту, помочь ему развиваться и сделать флотскую службу престижной. Тогда празднику назначили конкретный день — 24 июля. На эту дату приходился день рождения адмирала Кузнецова. На последнее воскресение июля день ВМФ был перенесен в 1980 году.