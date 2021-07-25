Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 16:12
16:08
Происшествия
Водитель заживо сгорел после столкновения со стелой в Дзержинске
16:07
Шоу-бизнес
Алла Довлатова рассказала об экстремальном отдыхе в Сочи
16:06
Общество
Парад в честь Дня ВМФ показал, почему с флотом России считаются все страны Запада
16:05
Происшествия
На Стаса Барецкого совершено покушение возле Спаса на Крови в Петербурге
16:05
Шоу-бизнес
В Сети высмеяли располневшего Джигана в трусах с американским флагом
16:02
Политика
Впервые за последние два года США могут назначить своего посла на Украине
16:00
Общество
Мировая торговля под контролем: Вассерман рассказал об актуальных задачах ВМС России
15:58
Происшествия
Жилое здание загорелось на Лиговском проспекте в центре Петербурга
15:57
Общество
Диетолог назвал оптимальное время для перерыва на обед
15:54
Спорт
Фигуристка Туктамышева без макияжа обратилась к российским олимпийцам
Все новости

Академик Спасский рассказал о незаменимости подводного ядерного «щита» России

  /   Обновлено: 25 июля 2021 14:56
Армия
Академик Спасский рассказал о незаменимости подводного ядерного «щита» России
pixabay.com  /  David Mark

Москва, 25 июля. Стратегические подводные лодки, несущие баллистические ракеты, являются незаменимым «щитом» РФ. Об этом заявил Герой России, академик Игорь Спасский.

Эксперт пишет в статье для «Российской газеты», что важность подобного вида оружия понимают и в других странах. В Великобритании ведется разработка подлодок Dreadnought, во Франции создают субмарину третьего поколения SNLE3G, а в США полным ходом реализуется программа ПЛАРБ типа Columbia.

Для России незаменимость подводного ядерного «щита» стала очевидна еще в 1960-х годах, когда началось строительство как атомных субмарин, призванных решать стратегические задачи, так и дизель-электрических подлодок, применяемых для сдерживания потенциального противника в замкнутых или окраинных морях, где нецелесообразно держать атомоходы.

Академик подчеркивает, что урон от применения стратегических подводных лодок является сдерживающим фактором для НАТО и США, и развитие и модернизация подводного флота в России являются важным и правильным направлением.

Ранее сообщалось, что Россия создает новую секретную подводную лодку, которая станет настоящим глубоководным ужасом для любого врага. Такое мнение выразили американские эксперты.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Академик Спасский рассказал о незаменимости подводного ядерного «щита» России
вмф рф спасский подводные лодки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru