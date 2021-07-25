Академик Спасский рассказал о незаменимости подводного ядерного «щита» России

Москва, 25 июля. Стратегические подводные лодки, несущие баллистические ракеты, являются незаменимым «щитом» РФ. Об этом заявил Герой России, академик Игорь Спасский.

Эксперт пишет в статье для «Российской газеты», что важность подобного вида оружия понимают и в других странах. В Великобритании ведется разработка подлодок Dreadnought, во Франции создают субмарину третьего поколения SNLE3G, а в США полным ходом реализуется программа ПЛАРБ типа Columbia.

Для России незаменимость подводного ядерного «щита» стала очевидна еще в 1960-х годах, когда началось строительство как атомных субмарин, призванных решать стратегические задачи, так и дизель-электрических подлодок, применяемых для сдерживания потенциального противника в замкнутых или окраинных морях, где нецелесообразно держать атомоходы.

Академик подчеркивает, что урон от применения стратегических подводных лодок является сдерживающим фактором для НАТО и США, и развитие и модернизация подводного флота в России являются важным и правильным направлением.

Ранее сообщалось, что Россия создает новую секретную подводную лодку, которая станет настоящим глубоководным ужасом для любого врага. Такое мнение выразили американские эксперты.