Представитель Ливийской национальной армии назвал плодотворными встречи в Москве

Бенгази, 25 июля. Генерал-лейтенант Ливийской национальной армии (ЛНА) Хайри ат-Тамими провел переговоры в Москве. По итогам встречи с российской стороной он назвал их плодотворными.

Об этом со ссылкой на коллегу рассказал на своей странице в Facebook глава Управления по поддержанию морального духа генерал-майор Халид аль-Махджуб.

В среду, 21 июля, главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар направил делегацию военных в РФ для обсуждения нормализации обстановки в североафриканской стране. Группу возглавил начальник Канцелярии Хафтара и член Совместного военного комитета (СВК) «5+5» Хайри ат-Тамими.

По словам Аль-Махджуба, российская сторона в ходе переговоров подтвердила поддержку стабильности в Ливии. В Москве подчеркнули важность вывода иностранных сил и наемников и роспуска вооруженных группировок. Участники встречи согласились с необходимостью проведения всеобщих выборов 24 декабря.