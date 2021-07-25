Собчак застукала Киркорова в аэропорту за нарушением здорового образа жизни

Москва, 25 июля. Популярная и скандальная телеведущая Ксения Собчак опубликовала видеокомпромат на певца и шоумена Филиппа Киркорова. На видеоролике, выложенном в сторис ее Instagram, она пересекается с эпатажным королем российской эстрады в аэропорту. Сама ведущая тоже немного «согрешила» в кадре.

Собчак была удивлена, застав Киркорова за поеданием фастфуда. Он заказал в аэропорту несколько позиций из популярного ресторана быстрого питания.

На видео звезда уплетает бургер, жареные крылышки, десерт и сладкий газированный напиток — просто калейдоскоп вредных продуктов.

Ведущая принялась снимать певца, отмечая, что ранее Киркоров уверял ее, что придерживается исключительно здорового питания, чтобы привести себя в форму.

Киркоров тут же парировал, что здоровый рацион составляет большую часть его жизни, но отказаться от фастфуда в аэропорту не может, так как это для него святое. Позднее беседа стала менее принужденной, и Филипп Бедросович даже покормил Собчак из своих рук куриным крылышком.

«Так и знал, что встречу тебя и опозорюсь на всю страну. Биг Мак в аэропорту — не просто еда, это своеобразная традиция, которая дарит мне хорошее настроение. Если я ее нарушу, то день точно провалится. Теория проверена. Чтобы сохранить равновесие и прекрасно выступить, пришлось отступить от диеты», — пояснил настырной журналистке Филипп Киркоров.

Ранее сообщалось, что певец на международном музыкально фестивале «Жара» представил две новые песни песни. Ими стали Komilfo в дуэте с Maruv и «Ролекс» с Давой.