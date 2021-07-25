«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Руслан Захаркин

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал блогер Руслан Захаркин.

Мое шоу одно из немногих, которое не ушло на летний перерыв и продолжает приглашать к себе гостей, преуспевших в различных сферах деятельности. Руслан Захаркин оказался очень активным молодым человеком, и я действительно рад, что он пришел ко мне в гости. В чем-то он мне напомнил себя образца 2017 года. В том году моя история с надоевшими «Голубыми огоньками» тоже довольно активно выстрелила в СМИ. И надо сказать, что это был не только хайп — «Первый канал» пошел на определенную модернизацию новогодней сетки вещания.

Захаркин посчитал, что он способен потягаться с самим Instagram и Марком Цукербергом. Руслана натолкнул на мысль подать иск к соцсети пост Максима Галкина, который возмутился грядущим исчезновением лайков под постами, а меня в свое время вдохновил на подачуобращения об изменениях в новогодней сетке вещания Максим Фадеев.

Не в восторге Руслан Захаркин и от Ольги Бузовой с Ксенией Бородиной. Он полагает, что в этих телеведущих наше общество не нуждается. А ведь Бузова действительно закончила с «Домом-2» и больше не ведет с Бородиной совместную передачу. Хотя мы еще не знаем, что каким будет шоу под названием «Звезды в Африке».

Вспомнил Захаркин и как Светлана Лобода на шоу «Голос.Дети» в откровенном платье щеголяла. Эта история его тоже очень раздосадовала.

Ну и, конечно, на тему Евровидения блогер высказался довольно прямолинейно. Он считает, что Алла Пугачева и Филипп Киркоров представляли Россию достойно. А вот от выступления Манижи он не в восторге. Захаркин уже знает, кого нужно отправить в следующий раз в Италию.