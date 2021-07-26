Историк Бредихин объяснил причину ненависти США к России

Враждебная деятельность американских дипломатов против России стала причиной ухудшения отношений между Москвой и Прагой. Такое мнение выразил журналист чешского издания Haló noviny Роман Блашко. По его словам, на ряд чешских политиков воздействуют западные спецслужбы.

По словам журналиста, чешские политики обвиняют Москву за инцидент со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, хотя, на самом деле, «террористическую деятельность осуществляют их американские коллеги». Он напомнил историю про недавнюю кражу американским дипломатом указателя на участке железной дороги в Тверской области. Чешский журналист считает, что это является примером террористической деятельности. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что он подверг жизнь пассажиров потенциальной угрозе. Вашингтон после этого решил вернуть сотрудника дипмиссии в США.

«Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание «разворовать» Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда!» — заключил чешский журналист.

Ухудшение отношений между Прагой и Москвой было частью замысла Вашингтона, заявил журналист, также предположивший, что некоторые чешские политики зависят от западных спецслужб и действуют в ущерб собственной стране. Именно таким людям, считает Роман Блашко, выгодно наносить ущерб собственной стране и Российской Федерации.

flickr.com / C.

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт», политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин рассказал в интервью Федеральному агентству новостей, что на Западе еще остались люди, которые понимают, что это именно США пытаются навредить России, а не наоборот.

«В Чехии есть разные силы, в том числе прозападные, которые напрямую управляются из Вашингтона, и здравые, пытающиеся докопаться до правды, в куче кривды отыскать истину, а также понять, почему с Россией все так тяжело. Действительно, есть такие люди, как чешский журналист Роман Блашко, выискивающие информацию о том, что США пытаются навредить российско-чешским отношениям. Есть такие люди, как президент Чехии Милош Земан, требующие наладить отношения с Россией. Есть и те, которые сносят памятники советским военачальникам и сеют вражду между российским и чешским народами», — сказал собеседник ФАН.

из личного архива / Антона Бредихина

Кроме того, историк объяснил, зачем Вашингтон пытается навредить Москве. По его словам, американцы «хотят превратить регионы России в США».

«Напомню, что в свое время Екатерина II послала корабли, чтобы спасти американцев от разгрома. Фактически она и стала источником американской государственности, когда помогла США освободиться от Франции и Великобритании. Россия на протяжении всего имперского периода поддерживала США, а впоследствии Вашингтон объявил Москву своим врагом. Сегодня американцы пытаются навредить РФ всеми возможными путями, превратить регионы России в Соединенные Штаты Америки. Такая политика не изменится ни при какой власти в Вашингтоне. Все поменяется только тогда, когда США исчезнут с лица земли. Когда ее Штаты станут независимыми государствами. Только тогда американцы изменят свою политику в отношении России», — резюмировал Антон Бредихин.

В последнее время Прага все чаще становится зачинщиком антироссийских скандалов и все больше питает нежные чувства к оппозиции из РФ. Как и почему Чехию превращают в новый хаб русофобских устремлений Запада, рассказал автор Telegram-канала «Брюссельский стукач».