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Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на параде ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
Армия
Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на параде ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
vk.com  /  ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

Санкт-Петербург, 25 июля. Росгвардия обеспечила правопорядок при проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, посвященного Дню Военно-морского флота РФ.

Согласно информации в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПБ и ЛО, 1,3 тысячи росгвардейцев и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ обеспечивали общественный порядок и безопасность на городских набережных во время главного парада, приуроченного ко Дню ВМФ РФ.

Сообщается, что для контроля и ограничения движения в акватории Невы было привлечено более 15 катеров Росгвардии, а специальное водолазное подразделение обеспечило противодиверсионную защиту объектов мероприятия.

Ранее российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили пролет над историческим центром Санкт-Петербурга в честь празднования Дня ВМФ РФ. В Сети уже появился видеоролик с места событий.

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