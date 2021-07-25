Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на параде ко Дню ВМФ РФ в Петербурге

Санкт-Петербург, 25 июля. Росгвардия обеспечила правопорядок при проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, посвященного Дню Военно-морского флота РФ.

Согласно информации в пресс-службе ГУ Росгвардии по СПБ и ЛО, 1,3 тысячи росгвардейцев и военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ обеспечивали общественный порядок и безопасность на городских набережных во время главного парада, приуроченного ко Дню ВМФ РФ.

Сообщается, что для контроля и ограничения движения в акватории Невы было привлечено более 15 катеров Росгвардии, а специальное водолазное подразделение обеспечило противодиверсионную защиту объектов мероприятия.

Ранее российские противолодочные самолеты Ту-142 совершили пролет над историческим центром Санкт-Петербурга в честь празднования Дня ВМФ РФ. В Сети уже появился видеоролик с места событий.