Ми-8 МЧС России доставляет гуманитарную помощь в подтопленные районы Забайкалья

Чита, 25 июля. В Забайкальском крае подтопленными остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, а также 12 низководных мостов и 3 участка автодорог.

На Ми-8 проводится доставка гуманитарной помощи в населенные пункты, которые отрезало из-за подтопления, туда было доставлено 6,8 тонны груза.

В районах края спасатели развернули 6 пунктов временного размещения (ПВР), где можно поместить 450 человек. В настоящее время в одном ПВР города Шилка находятся 64 человека.

Сотрудники МЧС России по Забайкальскому краю оказывают адресную помощь пострадавшему населению, проводят работы по расчистке территорий от мусора.

Грузы будут поставлять в Забайкалье в обход зоны чрезвычайной ситуации на Транссибирской магистрали. Спасатели уже доставили продукты в села Крупянка, Олинск, Илим и Большой Луг.