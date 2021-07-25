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Девятикратная участница Олимпийских игр Нино Салуквадзе завершила карьеру
Спорт
Девятикратная участница Олимпийских игр Нино Салуквадзе завершила карьеру
ТАСС  /  Уткин Игорь

Токио, 25 июля. Спортсменка, представлявшая сборную Грузии на Олимпиаде в Токио, 52-летняя Нино Салуквадзе объявила о завершении спортивной карьеры.

Грузинка является обладательницей уникального рекорда. Салуквадзе девять раз подряд не пропускала летние Олимпийские игры. Впервые она приняла участие в соревнованиях такого высокого статуса в 1988 году в Южной Корее. Спортсменке, представлявший Советский Союз, удалось выиграть золото в турнире по пневматической стрельбе.

Салуквадзе, к сожалению для многочисленных грузинских болельщиков, не удалось показать высокие результаты в Токио. Женщина заняла лишь 31-е место в стрельбе с десяти метров. Грузинка на пресс-конференции объяснила свое решение о завершении профессиональной спортивной карьеры тем, что столкнулась с опрежеденными трудностями.

«Я завершаю карьеру. Если и увидите меня [на следующей Олимпиаде], то как тренера», — приводит слова Салуквадзе ТАСС.

Ранее российская рапиристка Инна Дериглазова пробилась в финал ОИ-2020 в Токио. Девушке удалось одержать победу в полуфинале над итальянкой Аличе Вольпи со счетом 15:10.

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спорт олимпиада салуквадзе сборная грузии
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