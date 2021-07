Штат Флорида стал лидером в США по случаям заражений COVID-19

Майами, 25 июля. Власти Флориды зарегистрировали рекордное количество заражений COVID-19 среди всех штатов США. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В штате наблюдается стремительное увеличение числа госпитализаций с самыми высокими темпами с начала пандемии.

On Friday, Florida added 13,256 new COVID cases — figures comparable to the disease's prior local peak in January, when the state regularly recorded 10,000 or more infections per day. https://t.co/59JQnC9WN0