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Штат Флорида стал лидером в США по случаям заражений COVID-19
Весь мир
Штат Флорида стал лидером в США по случаям заражений COVID-19
Global Look Press  /  Paul Hennessy / Keystone Press Agency

Майами, 25 июля. Власти Флориды зарегистрировали рекордное количество заражений COVID-19 среди всех штатов США. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В штате наблюдается стремительное увеличение числа госпитализаций с самыми высокими темпами с начала пандемии.

Один из пяти случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах происходит во Флориде. По данным CDC, за последнюю неделю в штате зафиксировано более 67 тысяч заболевших, что в четыре раза больше, чем в начале июля.

Кроме того, на каждые 100 тысяч жителей приходится около 314 случаев — по этому показателю штат занимает второе место после Луизианы.

По мнению эпидемиологов, для подобной ситуации во Флориде есть несколько причин: больше количество не вакцинированных людей, ослабление таких превентивных мер, как ношение масок и социальная дистанция, распространение агрессивного дельта-штамма и скопление людей внутри помещений в жаркие летние дни.

«Все эти факторы вместе являются причиной той ситуации, за которой мы наблюдаем. То, какими темпами показатели увеличиваются, — повод для беспокойства», — отметил эпидемиолог в Университете Южной Флориды Джейсон Салеми.

Число госпитализаций во Флориде также резко возросло, достигнув 3849 человек 17 июля — рекордного количества с февраля. Причем среди пациентов больше молодых людей: 53% меньше 60 лет, по сравнению с 30% в начале года.

Особенно обостряется ситуация в центральной части Флориды. Так, в округе Ориндж зарегистрировано более 5000 случаев с 16 по 22 июля. С 9 по 15 июля этот показатель равнялся 3000.

Одновременно еженедельные темпы вакцинации сокращаются, так как становится все сложнее привлекать новых людей. Согласно недавним исследованиям, около 80% не вакцинированных американцев «возможно» или «однозначно» не будут прививаться в будущем.

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