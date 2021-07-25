Корнилов: владельцы паспортов РФ действительно могут лишиться украинского гражданства

Конституцией Украины запрещено иметь двойное гражданство. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня Владимир Корнилов.

Депутаты Верховной рады Оксана Савчук, Наталья Пипа и Николай Княжицкий внесли законопроект, согласно которому каждый житель страны, добровольно получивший российский паспорт, будет лишаться украинского гражданства. Парламентарии считают РФ «государством-агрессором», а потому украинцы, решившие обрести в его лице новую Родину, по их логике, становятся недостойны представлять свою нацию. Заявление сделано на фоне упрощения получения российского гражданства жителями республик Донбасса. Этим был крайне возмущен президент Украины Владимир Зеленский, который обещал поднять данный вопрос на возможной встрече с Владимиром Путиным.

«Вероятность принятия такого закона есть, — заметил Корнилов. — Но назвать ее гарантированной не могу, ведь власти Украины все еще продолжают рассказывать о том, что в Крыму и в Донбассе проживают их граждане. Закон же, если его одобрят, лишит Киев даже теоретической возможности считать крымчан и дончан, получивших российские паспорта, гражданами Украины».

Политолог отметил, что в Крыму удостоверения личности РФ имеют практически все его жители, а в ДНР и в ЛНР — большинство.

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

«А в скором времени и Донбасс полностью обзаведется нашими документами, — добавил эксперт. — За что тогда будет бороться на этих территориях Украина? Благодаря упомянутому закону ее граждан там уже не будет!»

По словам собеседника ФАН, такая логика станет основным аргументом, препятствующим принятию законопроекта.

«Ну и не будем забывать, что он будет противоречить обязательствам, которые Киев взял на себя в рамках Минских соглашений, — заметил Корнилов. — Кроме того, законопроект станет свидетельством дискриминации граждан России на территории Украины в деле, которое будет рассматривать ЕСПЧ».

Политолог напомнил, что украинской конституцией двойное гражданство запрещено в принципе.