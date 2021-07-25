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Состояние пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани стабилизировалось

  /   Обновлено: 25 июля 2021 14:30
Происшествия
Состояние пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани стабилизировалось
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 25 июля. Врачи заявили о стабилизации состояния всех пострадавших в страшном ДТП, которое произошло в Апшеронском районе Кубани.

На сегодняшний день в центральной районной больнице Апшеронска под наблюдением медиков остаются пять пострадавших в результате ДТП. Как отметили специалисты, их состояние стабильное. Пятерых пациентов выписали. Еще одного человека перевели в больницу Кореновска на стационарное лечение по месту жительства.

Краевые специалисты пристально следят за состоянием пострадавших с серьезными травмами и множественными гематомами. Им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, ситуация находится на контроле министерства здравоохранения Краснодарского края.

Ранее специалисты выдвинули предварительную версию аварии, в которую попал автобус с туристами на Кубани.

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