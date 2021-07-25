Космонавт Мисуркин рассказал о трогательной традиции во время полетов МКС

Летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин с первых дней на МКС выработал себе правило каждый день перед сном наблюдать за Землей, находясь в панорамном модуле «Купол». Об этом он рассказал в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, передает ФАН.

Космонавт подчеркнул, что вид Земли со стороны — что-то незабываемое и трудно передаваемое словами. Он поделился тем, как в его буднях на МКС появился целый ритуал, связанный с наблюдением за планетой.

«Во время моего первого полета, как только я поспал около 10 часов и адаптировался, ко мне подлетел командир экспедиции Крис Хэдфилд и сказал, что должен мне кое-что показать, — рассказал Александр Мисуркин. — Мы прилетели к «Куполу» — модулю, который представляет собой усеченную стеклянную пирамиду и позволяет разместиться двум людям внутри».

Космонавт продолжил, что подлетев к «Куполу», откуда удобно можно наблюдать за Землей и космосом, он поймал себя на мысли, что впервые в жизни вслух говорит сам с собой.

«Я сказал тогда: «Я не могу поверить, я здесь», — вспомнил Мисуркин. — А Крис, который мне в отцы годится и по земному возрасту, и по космическому опыту, вторил мне, повторяя то же самое».

Герой России сообщил, что после он ввел себе правило — несмотря на усталость и малое количество времени на сон, прилетать к «Куполу» и десять минут просто смотреть в иллюминаторы перед тем, как ложиться спать.

Александр Мисуркин — 531-й космонавт мира и 116-й российский космонавт. В 2016 году он был удостоен звания Героя Российской Федерации. Он совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 28 часов 13 минуты, а совокупный налет превысил 334 дня.

В настоящее время космонавт готовится к третьему полету в качестве командира основного экипажа ТПК «Союз МС-20», старт которого запланирован на 8 декабря 2021 года. Во время полета планируется доставить двух космических туристов — участников 21-й экспедиции посещения МКС: японского предпринимателя Юсаку Маэдзава и его ассистента Йозо Хирано. Длительность космического полета составит 12 дней.

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