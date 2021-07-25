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Основатель «Руки вверх!» перед смертью подробно описывал свое состояние в дневнике

  /   Обновлено: 25 июля 2021 14:22
Общество
Основатель «Руки вверх!» перед смертью подробно описывал свое состояние в дневнике
instagram.com  /  @muskatin_aleksey

Москва, 25 июля. Основатель популярных российских групп «Ласковый май» и «Руки вверх!» Алексей Мускатин последние месяцы жизни активно вел видеодневник, в котором рассказывал о своем лечении.

Подготовка к операции по трансплантации костного мозга длилась долгие месяцы, и в этот период Мускатин стал активно вести личный блог в Instagram. В публикациях он подробно рассказывал о своих эмоциях и о процедурах, которые переносил, описывал состояние. Первые записи из больницы стали появляться в начале мая.

Почти месяц назад Мускатина поместили в больницу, где начали активную подготовку к операциям. Артист вынужден был ходить с катетерами на шее. В своих постах он не терял позитива, поскольку верил, что ему удастся выкарабкаться. Однако пару недель назад его состояние стало ухудшаться — на щеке появилась рана.

«Это последствия всей химии, которая убивала во мне все гадости, которые были. А там у меня под коронкой зуб, в этом канале, видимо, были бактерии. Когда иммунная система была полностью поражена, они начали развиваться и дали вот эту гадость. Врачи, в том числе нашли у меня двустороннюю пневмонию, которую не долечили еще в армии», — рассказывал продюсер своим подписчикам.

Успешная операция прошла 16 июля, о чем он сам сообщил в публикациях. Продюсера тут же стали поздравлять коллеги и друзья, многие верили, что он в скором времени сможет вернуться в строй.

Однако организм Мускатина не выдержал нагрузки, о его смерти стало известно 24 июля. По словам музыканта Андрея Разина, причиной стала лейкемия.

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