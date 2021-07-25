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Россия готова загрузить морскую часть «СП-2» на полную мощность
Экономика
Россия готова загрузить морскую часть «СП-2» на полную мощность
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 июля. Загрузка морской части газопровода «Северный поток — 2» может быть стопроцентной, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

К участку «СП-2», проходящему по морю, никогда не было претензий — он хорошо держит давление, не допуская утечек газа. Как следствие, «Газпром» может пойти на выполнение требований третьего энергопакета, который призван ограничить монополию поставщиков газа, пишут «Известия».

«Газпром» сможет продавать газ в 12 милях от берега Германии на дне моря, где формально начинается Евросоюз. Там просто передавать часть газа другим собственникам — европейским потребителям. И они будут вторую часть трубы загружать как бы своим газом», — объяснил Юшков.

Эксперт отметил, что новый маршрут, пролегающий по «Северному потоку — 2», значительно сократит выбросы парниковых газов в отличие от транзита через Украину. При этом он высказал убежденность, что Россия продолжит исполнять контракт с украинской стороной на поставку газа.

Строившие газопровод тральщики были направлены для участия в параде, посвященном Дню Военно-морского флота. Они прошли по акватории Невы. Эти корабли несколько лет выполняли задачи по устранению минной опасности в ходе реализации проекта «СП-2».

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Газпром газопровод северный поток 2 поставки газа
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