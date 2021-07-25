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Глава ССАГПЗ обвинил Иран в угрозе безопасности стран Ближнего Востока
Весь мир
Глава ССАГПЗ обвинил Иран в угрозе безопасности стран Ближнего Востока
Global Look Press  /  Tu Yifan/Xinhua

Эр-Рияд, 25 июля. Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Наиф Фалах Аль Хаджраф заявил, что «вмешательство» Ирана во внутренние дела других стран представляет угрозу для государств региона и вызывает обеспокоенность их правительств. С таким тезисом он выступил на виртуальном заседании представителей стран-участниц совета.

Аль Хаджраф подчеркнул, что переговоры в Вене о возвращении Ирана и США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) не должны ограничиваться рамками ядерной сделки. По мнению главы ССАГПЗ, туда же следует включить обсуждение иранской программы по созданию баллистических ракет и вопрос о поддержке йеменских повстанцев.

В список прямых угроз безопасности и стабильности Ближнего Востока Аль Хаджраф также добавил текущую ситуацию в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене.

Помимо этого, глава ССАГПЗ обозначил список приоритетных направлений развития совета, отдельно указав на необходимость экономической интеграции между его членами и укрепление лидирующих позиций стран-участниц в регионе и мире.

Напомним, что 20 июня в Вене завершился шестой раунд непрямых переговоров о возвращении Ирана и США к соблюдению условий ядерной сделки. В 2018 году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения по указанию президента Дональда Трампа, что в дальнейшем привело к обострению отношений с Тегераном и ужесточению антииранских санкций. В ответ Исламская республика в короткие сроки довела уровень обогащения ядерного топлива до 60%, продемонстрировав способность создания оружейного урана. Впоследствии администрация нового президента США Джо Байдена выразила готовность к переговорам о возвращении к сделке в ответ на аналогичный шаг со стороны Ирана.

Тем не менее по итогам шести раундов окончательное решение не было найдено. Возобновление диалога ожидается после вступления в должность президента Исламской республики представителя лагеря консерваторов Эбрахима Раиси. Между тем уходящее правительство государства неоднократно выражало опасения, что жесткая политика новых властей страны в отношении Запада может привести к срыву переговоров и ужесточению антииранских санкций. Сам же избранный президент заявлял, что готов поддерживать возобновление СВПД, однако если при этом будут учтены интересы его республики и народа.

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иран ядерная сделка ссагпз
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