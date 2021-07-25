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Рапиристка Лариса Коробейникова принесла России пятую медаль на ОИ-2020

  /   Обновлено: 25 июля 2021 14:40
Спорт
Рапиристка Лариса Коробейникова принесла России пятую медаль на ОИ-2020
TACC  /  Hassan Ammar

Токио, 25 июля. Россиянка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль олимпийского турнира по фехтованию на рапирах.

Лариса Коробейникова победила Аличе Вольпи из Италии в поединке за третье место олимпийского турнира по фехтованию на рапирах. Трехкратная чемпионка мира одолела соперницу со счетом 15:14. Таким образом, Коробейникова принесла выступающей под флагом ОКР сборной России пятую медаль на летней Олимпиаде в Токио.

В 14:45 по московскому времени начнется финальный поединок турнира по фехтованию на рапирах. За золото поборются соотечественницы Коробейниковой Инна Дериглазова и американка Ли Кифер.

Ранее российские лучницы заняли второе место на ОИ-2020 в Токио. В финале соревнований спортсменки из РФ уступили соперницам из Южной Кореи.

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спорт олимпиада фехтование коробейникова
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