Рапиристка Лариса Коробейникова принесла России пятую медаль на ОИ-2020

Токио, 25 июля. Россиянка Лариса Коробейникова завоевала бронзовую медаль олимпийского турнира по фехтованию на рапирах.

Лариса Коробейникова победила Аличе Вольпи из Италии в поединке за третье место олимпийского турнира по фехтованию на рапирах. Трехкратная чемпионка мира одолела соперницу со счетом 15:14. Таким образом, Коробейникова принесла выступающей под флагом ОКР сборной России пятую медаль на летней Олимпиаде в Токио.

В 14:45 по московскому времени начнется финальный поединок турнира по фехтованию на рапирах. За золото поборются соотечественницы Коробейниковой Инна Дериглазова и американка Ли Кифер.

Ранее российские лучницы заняли второе место на ОИ-2020 в Токио. В финале соревнований спортсменки из РФ уступили соперницам из Южной Кореи.