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Немецкий экономист считает, что Берлин не должен ни с кем обсуждать «Северный поток — 2»

  /   Обновлено: 25 июля 2021 14:19
Политика
Немецкий экономист считает, что Берлин не должен ни с кем обсуждать «Северный поток — 2»
Global Look Press  /  Nord Stream AG

Берлин, 25 июля. Германия обладает суверенным правом самостоятельно определять свою энергетическую политику, заявил немецкий экономист Фолькер Хелльмайер.

Факт обсуждения с США ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» вызывает большие сомнения. Вашингтон, например, не позволяет сторонним государствам вмешиваться в их собственные вопросы. Вместе с тем Хелльмайер отметил, что российская сторона всегда добросовестно исполняла свои контрактные обязательства.

«Остается фактом, что Россия ни в малейшей степени не нарушала договоры по энергоснабжению», — сказал он в беседе с RT.

Вместе с тем стоит отметить, что президенту США Джо Байдену не удалось изменить позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2» на переговорах в Вашингтоне. Белому дому пришлось пойти на сделку.

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сша германия Северный поток — 2
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