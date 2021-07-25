Немецкий экономист считает, что Берлин не должен ни с кем обсуждать «Северный поток — 2»

Берлин, 25 июля. Германия обладает суверенным правом самостоятельно определять свою энергетическую политику, заявил немецкий экономист Фолькер Хелльмайер.

Факт обсуждения с США ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» вызывает большие сомнения. Вашингтон, например, не позволяет сторонним государствам вмешиваться в их собственные вопросы. Вместе с тем Хелльмайер отметил, что российская сторона всегда добросовестно исполняла свои контрактные обязательства.

«Остается фактом, что Россия ни в малейшей степени не нарушала договоры по энергоснабжению», — сказал он в беседе с RT.

Вместе с тем стоит отметить, что президенту США Джо Байдену не удалось изменить позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2» на переговорах в Вашингтоне. Белому дому пришлось пойти на сделку.