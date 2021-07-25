ВВС Британии будут отрабатывать маневры, которые не использовались больше 30 лет

Киев, 25 июля. Военно-воздушные силы Великобритании будут использовать автострады для осуществления взлета и посадки боевой авиации, пишет украинский портал Defense Express.

Как ожидается, со следующего года королевские ВВС начнут отрабатывать маневры, которые не использовались больше 30 лет. Командование планирует провести с этой целью серию учений Agile Stance, задействовав самолеты Typhoon и F-35B. Пилотам предстоит садиться и взлетать на гражданских аэродромах и даже участках автострад. В Лондоне полагают, что такая практика позволит в перспективе рассредоточить истребители и усложнить их уничтожение в случае вооруженного противостояния.

Впервые в истории британских ВВС посадка на шоссе произошла в 1975 году. За штурвалом самолета «Ягуар» тогда находился летчик-испытатель Том Фергюссон.

При этом киевские аналитики утверждают, что британские военные берут пример с Украины, где летчики впервые отработали аналогичный маневр в 2009 году на участке автострады Ровно — Львов. С тех пор подобные тренировки повторялись лишь дважды. В 2020 году самолет сбил воздухозаборником дорожный знак.

Ранее в Британии жестко раскритиковали истребитель пятого поколения F-35, который США настойчиво продают союзникам по НАТО. Как следствие, множество стран столкнулось с серьезными проблемами.