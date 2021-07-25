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Миро высмеяла «одинокий» танец Бузовой на вечеринке Кафельниковой
Шоу-бизнес
Миро высмеяла «одинокий» танец Бузовой на вечеринке Кафельниковой
instagram.com  /  @lenamyro

Москва, 25 июля. Популярный блогер Лена Миро в очередной раз раскритиковала поющую ведущую Ольгу Бузову. На этот раз осуждению подверглись зажигательные танцы артистки на вечеринке.

Недавно родившая модель Алеся Кафельникова решила масштабно отпраздновать пополнение в своей семье. Звезда отправилась на вечеринку, одной из гостей которой стала бывшая ведущая «Дома-2». По предположению Миро, Бузовой стало сложно оставаться трезвой на празднике и она в одиночестве отправилась танцевать в толпу гостей.

«Сложно быть трезвой на празднике. Как не заснять танец гОленьки — одинокой женщины в печали?» — иронично отметила автор блога в «Живом Журнале».

Миро обратила внимание, что несмотря на окружение, Бузова энергично танцует под зажигательную музыку. Видео этих телодвижений опубликовала Кафельникова в Stories Instagram. Публицист считает, что пока весь мир пытается спасти американскую поп-принцессу Бритни Спирс, в России особого внимания требует «кумир 18 миллионов ботов» Бузова.

«Весь цивилизованный мир пытается спасти Бритни. Над Бузовой, у которой в жизни все еще хуже, все смеются. Даже Алеся Кафельникова считает себя выше и лучше. Как спасти гОленьку? И можно ли?» — поинтересовалась у своих подписчиков Миро.

Еще недавно поющая ведущая была в Африке на съемках нового телешоу для ТНТ. Проект, получивший название «Звезды в Африке», отснят, и ведущая вернулась в Москву, о чем радостно сообщила своим фолловерам в соцсетях.

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бузова танец кафельникова миро
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