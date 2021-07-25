Эффектные маневры кораблей Каспийской флотилии ко Дню ВМФ попали на видео

Каспийск, 25 июля. Корабли Каспийской флотилии продемонстрировали зрителям боевые возможности в рамках парада ко Дню Военно-морского флота РФ.

Как сообщает телеканал «Звезда», парадный строй развернулся в акватории Каспийского моря. Наиболее эффектные маневры экипажи судов отрабатывали на протяжении целого года. В торжествах были задействованы малые артиллерийские и ракетные корабли «Астрахань», «Махачалка». В рамках демонстрационных мероприятий моряки произвели серию запусков ракет.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, чем запомнится празднование Дня ВМФ в 2021 году. По его словам, сегодня пройдут самые масштабные и зрелищные военно-морские парады. В них примут участие корабли, военные катера, подводные лодки и парусники со всех флотов и флотилий.