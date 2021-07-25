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Специалисты Роскачества перечислили необычные факты о кофе
Общество
Специалисты Роскачества перечислили необычные факты о кофе
pixabay.com

Москва, 25 июля. Специалисты Роскачества перечислили не всем известные факты о таком популярном напитке, как кофе.

Многочисленные исследования показали, что кофе не только полезен для печени, но еще и снижает риск возникновения инфаркта и рака кишечника. Об этом эксперты написали в Instagram-аккаунте.

Кроме того, этот напиток способен уменьшить боль, вызванную спортивными тренировками. Что касается вкуса, то он зависит от обжарки и варки. Чем больше масла выделяется из кофейных зерен, тем глубже будет вкус.

Еще один малоизвестный факт — кофе был обнаружен благодаря козам. Раньше в горных районах Африки целые стада коз не могли спать по ночам, потому что ели кофейные зерна. Странное поведение животных заинтересовало монахов, после чего свойства кофе стали доступны и другим людям.

Нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее развеял мифы о растворимом кофе. По его словам, если продукт качественный, то он не уступает кофе, который сварен из перемолотых зерен.

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