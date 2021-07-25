Валаамский монах объяснил, почему Запад противостоит России

Москва, 25 июля. Запад восстает против России из-за нелюбви к богу, поскольку страна является источником православия. Об этом при жизни заявил архимандрит Мефодий (Петров).

Насельник Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря рассказал правду о причинах «ненависти» западных стран к РФ. Мефодий недавно скончался в возрасте 60 лет от коронавируса. Отпевание и погребение священнослужителя пройдет в Валаамском монастыре 25 июля.

Россия представляет собой источник православия, исповедания и необходимой людям веры, отметил священнослужитель. Однако Запад восстает против этой истины.

«Эта ненависть не к России, а к Господу», — подчеркнул монах в интервью РИА Новости.

Архимандрит таким комментарием прояснил ситуацию с санкциями против РФ. Мефодий уверен, что у бога большие планы на Россию. Он напомнил о страшных испытаниях, которые пережил русский народ. Господь через трудности приводит к себе россиян.

Русская православная церковь ранее выступила против узаконивания однополых отношений в РФ. Клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке и святителя Митрофана Воронежского на Хуторской в Москве, протоиерей Андрей Спиридонов отметил, что регистрация таких союзов противоречит библейской нравственности.