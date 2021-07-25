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Стало известно, сколько водители в России тратят на покупку авто

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:56
Экономика
Стало известно, сколько водители в России тратят на покупку авто
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Москва, 25 июля. Специалисты «СберАвто» изучили отечественный автомобильный рынок и огласили средний размер сделки в июле.

В низком ценовом сегменте траты покупателей составляют 411 тыс. рублей, а в среднем — 840 тыс. Наиболее популярными марками среди жителей России являются Lada, Hyundai и Volkswagen, приводит РИА Новости результаты исследования.

Статистические данные показывают, что средняя сумма расходов на приобретение автомобилей последовательно увеличивается. Специалисты связывают это с тенденцией начала года, когда многие брали машину в кредит даже без первоначального взноса. Высокий спрос продолжал поднимать цены в течение всей первой половины 2021 года. Согласно подсчетам «СберАвто», два из трех авто в стране куплены в кредит.

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