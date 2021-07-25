Появились подробности расследования аварийной посадки Ан-28 под Томском

Томск, 25 июля. В ходе расследования аварийной посадки самолета Ан-28 в Томской области стало известно, что после получаса полета с интервалом в несколько секунд у него отключились двигатели.

Эксперты сообщили РЕН ТВ, что к остановке двигателей могло привести их обледенение. Сейчас это остается приоритетной версией. При этом экипаж воздушного судна не включил противообледенительную систему.

«Если двигатели прекратили работу по причине обледенения, а противообледенительные системы были отключены при полете, то получается, что пилот свидетельствовал против себя версией об отказе двигателей», — отметил собеседник издания.

Также руководство авиакомпании «Сибирская легкая авиация» подозревают в нарушении режима труда. Экипаж менее чем за 24 часа выполнил 10 полетов, включая аварийный. Продолжительность отдыха после первых трех полетов была меньше трех часов.

После жесткой посадки под Томском врачи диагностировали у командира Ан-28 перелом ноги. Остальные члены экипажа отделались ссадинами и несерьезными травмами.