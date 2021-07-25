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Восстановленный мост в Забайкалье пересекли первые поезда

  /   Обновлено: 25 июля 2021 14:01
Общество
Восстановленный мост в Забайкалье пересекли первые поезда
Невские Новости  /  Анна Карпова

Чита, 25 июля. Представители РЖД сообщили, что первые грузовые поезда прошли по восстановленному мосту в Забайкалье в тестовом режиме.

По словам железнодорожников, сначала по восстановленному мосту пустили порожний грузовой поезд. Они отметили, что этого требует технология проверки, которая определит надежность конструкций.

Следом специалисты пустили уже груженый состав. Он успешно преодолел мост через реку Ареду в Забайкальском крае. После ряда испытаний мост откроют для пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что чартерный авиарейс доставил в Читу первых пассажиров отмененных в Забайкалье поездов. Все 103 пассажира были обеспечены питанием.

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мост забайкалье ржд
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