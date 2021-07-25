Моргенштерн споет на его стихи: Пригожин рассказал об отношении к Владимиру Высоцкому

Придет время, когда рэпер Моргенштерн споет для своей молодой аудитории на стихи советского поэта, актера театра и кино Владимира Высоцкого. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

В день смерти всенародно любимого артиста продюсер рассказал о своем отношении к его личности и творчеству.

«Это величайший поэт! Талантливейший человек! Выдающийся музыкант, актер. Об этом говорят строки его песен, которые продолжают жить в творчестве ряда исполнителей. Владимир Семенович — уникальная личность. Дело не только в его стихах, но и в индивидуальности. Кроме гордости, что я появился на свет в стране, где родился Владимир Семенович Высоцкий, о чем еще можно сказать? Валерия пела песню «Здесь лапы у елей дрожат на весу…» на концерте памяти его творчества», — сообщил собеседник.

Иосиф Пригожин также выразил уверенность в том, что и нынешняя молодежь рано или поздно будет знать не только современных звезд, но и легендарных личностей прошлого.

«Я думаю, придет время, когда Моргенштерн споет на стихи Высоцкого. Молодежь узнает о Высоцком! Просто рядом нужны талантливые продюсеры, например, такие, как я, которые способны им [современным звездам] это подсказать. Будем считать, что в нашем интервью я ему это подсказал», — заметил муж певицы Валерии.

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В завершение он назвал еще несколько авторов, чей вклад в нашу культуру, по его мнению, неоценим.

«Мне кажется, выдающиеся люди — Виктор Цой, Александр Розенбаум, Олег Митяев. Их произведения также будут жить в истории, если ее не перепишут», — подытожил продюсер.

Ранее писатель-сатирик Семен Альтов в беседе с ФАН в день рождения юмориста Михаила Задорнова рассказал о своей дружбе с артистом. По мнению собеседника, миллионы граждан нашей страны сохранили здравый ум благодаря творчеству этого деятеля культуры.