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Диетолог Бранко назвала полезные в жару продукты
Общество
Диетолог Бранко назвала полезные в жару продукты
pixabay.com

Мадрид, 25 июля. Сезонные фрукты и овощи, а также свекла и бобовые способствуют улучшению состояния здоровья в жаркую погоду. Это объясняется их составом.

Правильный рацион питания может помочь снизить негативное воздействие жары на человеческий организм. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia со ссылкой на рекомендации диетолога Фатимы Бранко. Она перечислила самые полезные продукты в жару.

В первую очередь диетолог отметила огурцы. Так, они на 97% состоят из воды, что позволяет человеку утолить жажду. Кроме того, в них содержатся полезные для организма витамины С и Е. Летние фрукты и овощи также положительно сказываются на состоянии человека.

По словам эксперта, особую пользу в жару несет свекла. Она обладает увлажняющими и сосудорасширяющими свойствами, что обуславливается наличием оксида азота в ее составе. Кроме того, полезными являются бобовые: горох, фасоль, чечевица и нут. Они обеспечивают организм энергией и клетчаткой.

Как сообщалось ранее, аномально жаркая погода в Москве установится на следующей неделе. Столбики термометров в российской столице поднимутся до отметки в +32 градуса.

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