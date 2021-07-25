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Участница восьми Олимпиад Чусовитина объявила о завершении карьеры

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:50
Спорт
Участница восьми Олимпиад Чусовитина объявила о завершении карьеры
TACC  /  Gregory Bull

Токио, 25 июля. Олимпийская чемпионка по гимнастике Оксана Чусовитина официально объявила о завершении карьеры после неудачного выступления на летних Олимпийских играх в Токио.

Выступающей за Узбекистан гимнастке не удалось пройти в финал олимпийского турнира на опорном прыжке в рамках Олимпиады. После выступления она не смогла сдержать слез и обратилась со словами благодарности к спортсменам и тренерам из разных стран.

«Это точно все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», — рассказала спортсменка журналистам после выступления.

Оксана Чусовитина является единственной гимнасткой в истории, которая смогла принять участие в восьми летних Олимпийских играх. В 1991 году она получила звание заслуженного мастера спорта СССР.

Ранее стало известно об изменениях в выступлении лидера сборной России по спортивной гимнастике Ангелины Мельниковой на Олимпиаде. Спортсменка выбрала другую композицию для вольного выступления и объяснила почему.

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