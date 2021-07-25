Гимнастка Мельникова объяснила, почему сменила трек для выступления на Олимпиаде

Токио, 25 июля. Гимнастка Ангелина Мельникова изменила композицию для вольного выступления на Олимпиаде в Токио. Спортсменка рассказала о причинах своего решения в интервью.

Лидер сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступила в вольных упражнениях на летней Олимпиаде в Токио. Последние 30 секунд музыкального сопровождения спортсменки были заменены на фрагмент нового трека. После удачного выступления Мельникова призналась, что решение о замене композиции принималось в последний момент из-за авторских прав.

«Мы запросили их у автора, а он запросил 25 тысяч долларов. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, а нам в экстренном порядке пришлось искать другую музыку», — объяснила гимнастка журналистам.

Мельникова призналась, что испытала обиду из-за замены трека: спортсменка не удержалась от слез, когда услышала новую музыку. Тем не менее, экстренные меры не помешали ей занять первое промежуточное место на Олимпиаде.

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