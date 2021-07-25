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Гимнастка Мельникова объяснила, почему сменила трек для выступления на Олимпиаде

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:43
Спорт
Гимнастка Мельникова объяснила, почему сменила трек для выступления на Олимпиаде
ТАСС  /  Natacha Pisarenko / AP

Токио, 25 июля. Гимнастка Ангелина Мельникова изменила композицию для вольного выступления на Олимпиаде в Токио. Спортсменка рассказала о причинах своего решения в интервью.

Лидер сборной России по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выступила в вольных упражнениях на летней Олимпиаде в Токио. Последние 30 секунд музыкального сопровождения спортсменки были заменены на фрагмент нового трека. После удачного выступления Мельникова призналась, что решение о замене композиции принималось в последний момент из-за авторских прав.

«Мы запросили их у автора, а он запросил 25 тысяч долларов. Естественно, федерация отказалась платить такие деньги, а нам в экстренном порядке пришлось искать другую музыку», — объяснила гимнастка журналистам.

Мельникова призналась, что испытала обиду из-за замены трека: спортсменка не удержалась от слез, когда услышала новую музыку. Тем не менее, экстренные меры не помешали ей занять первое промежуточное место на Олимпиаде.

Удачный старт Игр уже обеспечил России золото. Заветную медаль стране принесла стрелок Виталина Бацарашкина.

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олимпиада авторское право мельникова
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