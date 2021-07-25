Седьмая военная база ЮВО в Абхазии отметила 103-ю годовщину со дня образования

Сухум, 25 июля. Военнослужащие российской военной базы в Абхазии отпраздновали 103-ю годовщину со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

В сообщении отмечается, что на торжественном мероприятии присутствовал президент Абхазии Аслан Бжания, посол РФ в республике Алексей Двинянин и многие другие, включая представителей духовенства сухумо-абхазской епархии и глав районов.

Во время митинга ветеранам и военнослужащим соединения были вручены ценные подарки и ведомственные награды. Гости мероприятия смогли посмотреть выступления творческих коллективов Краснодарского края, оценить приемы рукопашного боя от разведчиков ЮВО, а также посетить выставку военной техники и вооружения, столовую и казармы базы.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане. Он проверил степень готовности учебно-тренировочного комплекса «Старт», солдатского общежития и культурно-досугового центра.