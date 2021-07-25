Мощное землетрясение произошло на юго-востоке Грузии

Тбилиси, 25 июля. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7 в одном из юго-восточных районов Грузии.

Как сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга, подземные толчки ощущались в 13:02 по тбилисскому времени (12:02 по московскому времени) в регионе Квемо Картли. Эпицентр залегал на глубине десять километров к юго-западу от районного центра Цалка, недалеко от села Саламалейки.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о сильном землетрясении в Таджикистане. По оценкам сейсмологов, магнитуда подземных толчков достигала 5,9.