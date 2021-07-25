Архимандрит Мефодий объяснил, как жить счастливо

Москва, 25 июля. Архимандрит Мефодий (Петров) раскрыл секрет счастливой жизни, а также объяснил, где можно восполнить недостаток любви.

По словам архимандрита, счастливая жизнь заключается в способности любить и смириться. Он рассказал, что человек может восполнить недостаток любви у Бога, когда обратиться к нему, передает РИА Новости.

Как отмечает Мефодий, многие считают, что христианская жизнь тяжелая, пасмурная и скучная. Однако святые отцы считают ее легкой, приятной и радостной. Он сообщил, что если человек преуспевает в смирении, то ему очень легко любить ближних, проявить сокровенные свойства своей души.

Епископ ранее объяснил причину поражений сборной России на Евро-2020. Они не посетили Александро-Невскую лавру и поэтому остались без покровительства Александра Невского.