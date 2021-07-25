Экономист Кущ назвал ошибку Киева в газовой игре с Европой

Киев, 25 июля. Украина не привела рациональных доводов в противостоянии проекту «Северный поток — 2», убежден экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Эксперт назвал ошибку государства в газовой игре с Европой. За последние несколько лет государство не предприняло никаких действий для создания собственного восточно-европейского газового хаба, который помог бы компенсировать риски от строительства обходных трубопроводов. Официальный Киев сконцентрировал внимание на «Северном потоке — 2», упорно не замечая строительства «Турецкого потока», убежден экономист.

«Понятно, что не имеет значение по дну какого моря идут обходные трубопроводы, суть для нас от этого не меняется — это утрата нашего транзитного потенциала», — пояснил Алексей Кущ.

ФБА «Экономика сегодня» /

Сделка между США и Германией по «Северному потоку — 2» предполагает санкционную политику. Однако механизмов финансовой компенсации для Украины не предусмотрено, отметил аналитик. Теперь «Газпром» может подавать сезонные заявки на прокачку газа, а она в свою очередь обернется невозможностью поставлять голубое топливо в Европу. В таком случае Киев сам перекроет вентиль ГТС на восточной границе Украины, убежден Кущ. В заключение эксперт предложил назвать эту дату «Днем независимости от российского газа» и пригласить на празднование всех причастных политиков.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий в Киеве Дмитрий Марунич предсказал ликвидацию части газовых труб на Украине. По мнению эксперта, это связано с предполагаемым снижением транзита голубого топлива через страну.