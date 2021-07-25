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Читатели Daily Mail восхитились россиянкой, которая пошла на рыбалку с медведем

  /   Обновлено: 25 июля 2021 13:28
Общество
Читатели Daily Mail восхитились россиянкой, которая пошла на рыбалку с медведем
vk.com  /  Заповедник «Керженский»

Москва, 25 июля. Читатели британской газеты Daily Mail восторженно отреагировали на статью о девушке из России, которая отправилась на рыбалку вместе с медведем.

Некоторые назвали такой поступок очень опасным. Другие же, наоборот, поддержали хозяйку косолапого. Как оказалось, россиянка два года назад забрала к себе бурого медведя Арчи из сафари-парка, который был на грани разорения.

С тех пор девушка заботится о нем как о своем домашнем питомце. Как пошутила одна из читательниц, этот медведь, скорее всего, «дома еще и посуду моет».

«Когда она говорит про «медвежьи объятия», она не шутит», — отметил пользователь с ником thoughts from here.

«С медведем на борту ей не страшны пираты», — написал hammermcphee.

Еще один пользователь рассказал, что у одной пары из России тоже живет медведь. При этом животное воспринимает дом как заповедник. Читатель charm quark, в свою очередь, отметил, что не зря девушка и питомец ходят на рыбалку.

«Вы понимаете, сколько гигантский бурый медведь ест каждый день?» — написал он.

Трогательное видео с купанием белого медведя ранее показали в Новосибирском зоопарке. Сотрудники зоосада также рассказали, что именно белый медведь является самым большим представителем своего вида.

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россия рыбалка медведь
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