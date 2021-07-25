Космонавт Мисуркин назвал отличия подготовки к полетам в России и США

Российская система подготовки к полетам отличается фундаментальным подходом к передаче знаний, в то время как у NASA есть развитая обратная связь, когда ученики делятся своими впечатлениями о процессе обучения. Об этом ФАН заявил летчик-космонавт, Герой России Александр Мисуркин в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

По словам космонавта, системы подготовки в России и США имеют свои отличительные особенности.

«Могу сказать, что в системе подготовки NASA есть очень развитая обратная связь, когда ты не только получаешь информацию, но и делишься тем, как ты ее усвоил, говоришь, что можно было сделать лучше, — отметил Александр Мисуркин. — Это позволяет совершенствовать процесс обучения».

Российская система подготовка космонавтов запомнилась Герою России более фундаментальным подходом.

«У нас более фундаментальное, базовое образование, которое выстраивается по пирамиде: от общего к более специализированным, профессиональным аспектам, — рассказал космонавт. — Я считаю, что это тоже очень важно. Хорошо, когда есть возможность получить плюсы как от одной системы, так и от другой».

Александр Мисуркин — 531-й космонавт мира и 116-й российский космонавт. В 2016 году он был удостоен звания Героя Российской Федерации. Он совершил четыре выхода в открытый космос общей продолжительностью 28 часов 13 минуты, а совокупный налет превысил 334 суток.

В настоящее время космонавт готовится к третьему полету в качестве командира основного экипажа ТПК «Союз МС-20», старт которого запланирован на 8 декабря 2021 года. Во время полета планируется доставить двух космических туристов — участников 21-й экспедиции посещения МКС, японского предпринимателя Юсаку Маэдзава и его ассистента Йозо Хирано. Длительность космического полёта составит 12 дней.

Ранее космонавт Александр Скворцов назвал условие для успеха национальной орбитальной станции.