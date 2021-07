Массовые протесты против коронавирусного локдауна охватили канадский Торонто

Торонто, 25 июля. Жители канадского города Торонто присоединились к массовым митингам за свободу от ограничений из-за СOVID-19, которые проходят в эти выходные во многих частях западного мира. Подробности сообщило агентство Rebel News.

Более 2000 человек приняли участие в антиправительственных протестах с требованиями свободы и отмены карантинных мер в крупнейшем канадском городе Торонто.

Canadians once again came out en masse to the #WorldwideFreedomRally in Toronto to defiantly protest the government’s infringement on our Constitutional and human rights. This includes the current assault on law abiding firearms owners. You won’t see this on the evening news. pic.twitter.com/dcDoujbdqK