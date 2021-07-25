Массовые протесты против коронавирусного локдауна охватили канадский Торонто

Торонто, 25 июля. Жители канадского города Торонто присоединились к массовым митингам за свободу от ограничений из-за СOVID-19, которые проходят в эти выходные во многих частях западного мира. Подробности сообщило агентство Rebel News.

Более 2000 человек приняли участие в антиправительственных протестах с требованиями свободы и отмены карантинных мер в крупнейшем канадском городе Торонто.

«Канадцы в вновь массово присоединились к всемирным митингам за свободу, чтобы выступить против нарушения правительством Конституции и прав человека», — заявил на своей странице в Twitter директор Альянса свободы NFA Шарль Зак, также выступающий за свободу ношения оружия.

Canadians once again came out en masse to the #WorldwideFreedomRally in Toronto to defiantly protest the government’s infringement on our Constitutional and human rights. This includes the current assault on law abiding firearms owners. You won’t see this on the evening news. pic.twitter.com/dcDoujbdqK — Charles Zach (@voxpopuliz) July 25, 2021

Несмотря на проливной дождь, уже через два часа к демонстрациям против локдауна через два часа присоединилось множество людей.

По информации местного журналиста, митинги за свободу проходят каждую субботу в центре Торонто, однако официальные новостные источники Канады не пишут об этих манифестациях.

Despite the looming threat of rain, Toronto's lockdown protest has grown substantially since it started two hours ago.https://t.co/sBwC22Iauk#WorldwideFreedomRally @RebelNewsOnline pic.twitter.com/HUK5SZSiRE — Alex Yelizarov ???????? (@alxyeee) July 24, 2021

Участники протестов также выступают против обязательного ношения масок и вакцинации от COVID-19. На улицы города вышли люди с плакатами с надписями «Требуем свободы выбора», «Свобода, а не страх», «Трюдо, уходи». Многие также обвиняли правительство в фальсификации результатов ПЦР-тестов и неэффективности вакцин от коронавируса.

Тем временем, по данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Канаде было зарегистрировано 1,4 млн заражений, а также 26 тысяч смертельных случаев. В настоящее время после третьей волны заражений коронавирусом заболеваемость в Канаде невысока — около 600 случаев в сутки. Тем не менее власти не собираются отменять локдаун — один из самых длительных в мире.