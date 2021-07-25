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Массовые протесты против коронавирусного локдауна охватили канадский Торонто
Весь мир
Массовые протесты против коронавирусного локдауна охватили канадский Торонто
Global Look Press  /  Andy Barton / Keystone Press Agency

Торонто, 25 июля. Жители канадского города Торонто присоединились к массовым митингам за свободу от ограничений из-за СOVID-19, которые проходят в эти выходные во многих частях западного мира. Подробности сообщило агентство Rebel News.

Более 2000 человек приняли участие в антиправительственных протестах с требованиями свободы и отмены карантинных мер в крупнейшем канадском городе Торонто.

«Канадцы в вновь массово присоединились к всемирным митингам за свободу, чтобы выступить против нарушения правительством Конституции и прав человека», — заявил на своей странице в Twitter директор Альянса свободы NFA Шарль Зак, также выступающий за свободу ношения оружия.

Несмотря на проливной дождь, уже через два часа к демонстрациям против локдауна через два часа присоединилось множество людей.

По информации местного журналиста, митинги за свободу проходят каждую субботу в центре Торонто, однако официальные новостные источники Канады не пишут об этих манифестациях.

Участники протестов также выступают против обязательного ношения масок и вакцинации от COVID-19. На улицы города вышли люди с плакатами с надписями «Требуем свободы выбора», «Свобода, а не страх», «Трюдо, уходи». Многие также обвиняли правительство в фальсификации результатов ПЦР-тестов и неэффективности вакцин от коронавируса.

Тем временем, по данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии в Канаде было зарегистрировано 1,4 млн заражений, а также 26 тысяч смертельных случаев. В настоящее время после третьей волны заражений коронавирусом заболеваемость в Канаде невысока — около 600 случаев в сутки. Тем не менее власти не собираются отменять локдаун — один из самых длительных в мире.

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