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Менеджер МакSим пообещала сообщить новые данные о состоянии певицы
Общество
Менеджер МакSим пообещала сообщить новые данные о состоянии певицы
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 25 июля. Пиар-менеджер Яна Богушевская готовится получить новую информацию о здоровье певицы МакSим, которая уже месяц находится в искусственной коме.

Певица Марина Максимова (МакSим) находится в одной из клиник Москвы. Певица, по некоторым данным, подключена к аппарату ЭКМО из-за высокой степени поражения легких. Врачи не спешат делиться обнадеживающими прогнозами.

Пиар-менеджер звезды Яна Богушевская сообщила, что скоро получит новые данные о состоянии своей клиентки. Агент в комментарии ФАН пообещала поделиться информацией.

«Я думаю, завтра смогу какие-то новости дать», — сообщила Богушевская.

Прежде пиар-агент певицы рассказывала, что состояние Максимовой остается стабильно тяжелым. При этом менеджер артистки Маргарита Соколова была уверена в улучшении самочувствии клиентки.

Представитель звезды находится на лечении в той же больнице, что и Максимова. Соколова отметила, что не сомневается в выздоровлении исполнительницы.

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здоровье звезды макsим
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