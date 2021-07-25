Менеджер МакSим пообещала сообщить новые данные о состоянии певицы

Москва, 25 июля. Пиар-менеджер Яна Богушевская готовится получить новую информацию о здоровье певицы МакSим, которая уже месяц находится в искусственной коме.

Певица Марина Максимова (МакSим) находится в одной из клиник Москвы. Певица, по некоторым данным, подключена к аппарату ЭКМО из-за высокой степени поражения легких. Врачи не спешат делиться обнадеживающими прогнозами.

Пиар-менеджер звезды Яна Богушевская сообщила, что скоро получит новые данные о состоянии своей клиентки. Агент в комментарии ФАН пообещала поделиться информацией.

«Я думаю, завтра смогу какие-то новости дать», — сообщила Богушевская.

Прежде пиар-агент певицы рассказывала, что состояние Максимовой остается стабильно тяжелым. При этом менеджер артистки Маргарита Соколова была уверена в улучшении самочувствии клиентки.

Представитель звезды находится на лечении в той же больнице, что и Максимова. Соколова отметила, что не сомневается в выздоровлении исполнительницы.