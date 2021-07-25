Заплесневелый хлеб, или Очередная театральная провокация. Колонка Голоса Мордора

Замечательный театр «Современник» с давней историей — настоящая гордость современной российской культуры. В репертуаре театра множество замечательных постановок, известных по всему миру, но совсем недавно появилась еще одна…

В театре «Современник» поставили пьесу «Первый хлеб» Рината Ташимова, а для постановки пригласили польского режиссера Бениамина Коца. Одну из главных ролей сыграла Лия Меджидовна Ахеджакова. И надо признать, что в этом спектакле она во многом сыграла саму себя.

Как заявлено в анонсе театра, этот спектакль о некоем поколении молодых людей, у которых «нет почвы под ногами». Эти молодые люди отчаянно стремятся найти свое место в жизни, рвутся на свободу, но они живут в маленьком городе на берегу большой реки. Наверное, имеется в виду та самая пресловутая «Рашка», о которой так любят говорить прогрессивные отечественные оппозиционеры. А еще в анонсе театра не говорится, что спектакль несет в себе очень модную ЛГБТ-повесточку.

Лия Меджидовна Ахеджакова — очень оппозиционно настроенный человек. Она ненавидит современную российскую власть, да и к советскому прошлому у нее очень много претензий. Даже несмотря на то, что своей славой, да и жизнью вообще, она обязана именно этому «проклятому совку». И, конечно же, ненавидит Сталина, даже несмотря на то, что когда мать десятилетней Лии болела самой тяжелой формой туберкулеза, Лия написала письмо самому Иосифу Виссарионовичу и по его распоряжению было доставлено новейшего лекарство, спасшее матери Лии Ахеджаковой жизнь.

Федеральное агентство новостей /

Да и кинематографическая слава Лии получена в большей части именно в те «страшные» советские годы. Она была востребованной актрисой и много снималась. Да что там говорить — она была любима всей страной. Образ секретарши из «Служебного романа» был слеплен ею идеально.

Сейчас Лия любит извиняться буквально за все. По интернету даже мем ходит с извиняющейся Лией Меджидовной. Одна проблема — извиняется она исключительно перед какими-то упырями, убийцами и террористами. Она требовала освободить «летчицу» Надежду Савченко, «режиссера» Олега Сенцова. Но в итоге она сделала такое, за что никогда не извинится. Хотя на самом деле она оскорбила всю страну, огромную часть ее народа. Оскорбила своим мерзким монологом в том самом спектакле «Первый хлеб». И в этом монологе Лия Меджидовна органична и естественна, потому что все эти мысли — это просто мысли из ее головы.

Многие зрители пришли в театр «Современник» посмотреть очередной замечательный спектакль. Но то, что они увидели, попросту привело их в шок. Сразу после премьеры социальные сети взорвались негодованием, и наибольший гнев вызывал тот самый монолог «бабушки Нурии» на могиле ветерана, которому она предъявляет претензии за свою неудавшуюся жизнь и грязно оскорбляет, даже матом.

Это самая настоящая провокация, и удивительно, что она осуществлена в государственном театре, на государственные деньги. А цель ее очевидна — вызвать очередной медийный скандал. И цель достигнута. В принципе, это сделать было несложно. Метод простой и испытанный — в народе называется «набросить на вентилятор». У авторов постановки это прекрасно получилось. Не понял народ этого «высокого искусства», что, в общем-то, и не удивительно. «Союз офицеров России» обратился даже в Генеральную прокуратуру из-за явных оскорблений в адрес в адрес ветеранов, а также появились требования отобрать у Лии Ахеджаковой звание народной артистки России. Ну в самом деле — а как можно быть народной артисткой, так искренне и люто ненавидя свой народ?

Но в принципе, это именно то, чего и ждали различные оппозиционные СМИ и иностранные агенты типа «Эха Москвы» или «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Там, как по мановению волшебной палочки, стали появляться тексты и новости о том, что Ахеджаковой устроили самую настоящую «травлю», что снова «народ не тот», мракобесен, не хочет лучшей жизни и не понимает высокого искусства, которое несет ему творческая интеллигенция. В общем, все разыграно как по нотам. Бессмертная классика, прям как Чехов или Тургенев. Такое бывало уже не раз, алгоритм очень простой. Сначала в народ вбрасывается какая-то мерзость, а когда люди начинают возмущаться, вся эта кодла дикими голосами орет, что ей устроили «патриотическую травлю».

Но самый главный вопрос — а как вообще могло появиться такое в государственном театре, на государственные деньги? Нет, я прекрасно понимаю, что творцы — свободные люди, но свобода должна быть во всем, в том числе и в финансировании. Если вы уж так хотите ставить подобные спектакли, то почему бы вам не пойти на вольные хлеба? Может, найдете себе спонсоров, да и на продаже билетов сможете прилично заработать. Или… Все же нет? Не вытяните? Тогда зачем вы гадите там, где едите? Извините за грубость, но другими словами я это назвать просто не могу. Зачем вы плюете в народ за его же деньги? И я прекрасно понимаю, что никто из них не сможет ответить на этот вопрос. И в очередной раз скажут, что им устроили «травлю».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.