Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 14:39
14:34
Армия
Сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок на параде ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
14:33
Весь мир
Штат Флорида стал лидером в США по случаям заражений COVID-19
14:28
Видео
Путин принял участие в Главном военно-морском параде. События дня
14:27
Происшествия
Глава СК предложил блокировать сайты с запрещенным контентом за один-два часа
14:25
Происшествия
Ми-8 МЧС России доставляет гуманитарную помощь в подтопленные районы Забайкалья
14:25
Спорт
Девятикратная участница Олимпийских игр Нино Салуквадзе завершила карьеру
14:24
Весь мир
Глава ССАГПЗ обвинил Иран в угрозе безопасности стран Ближнего Востока
14:23
Спорт
Рапиристка Лариса Коробейникова принесла России пятую медаль на ОИ-2020
14:23
Происшествия
Состояние пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани стабилизировалось
14:22
Общество
Основатель «Руки вверх!» перед смертью подробно описывал свое состояние в дневнике
Все новости

Китай потерпел фиаско в попытке модернизировать танки с помощью американских технологий
Армия
Китай потерпел фиаско в попытке модернизировать танки с помощью американских технологий
Prt Scr twitter.com  /  @Ninja998998

Пекин, 25 июля. Китай пытался улучшить характеристики своих танков с помощью американских технологий. Однако этот опыт закончился полным провалом.

В 1970-х годах китайские военные озаботились повышением характеристик своего парка бронетехники, для чего было принято решение модернизировать некоторые образцы военной техники. Конструкторы представили обновленную версию танка Type 62, созданного еще в конце 50-х годов.

Танк весил более 20 тонн и имел броню с максимальной толщиной 50 мм. На вооружении у него стояла 85-мм пушка и спаренные пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм. Мощность двигателя в 430 лошадиных сил обеспечивала машине скорость на шоссе в 70 км в час.

В новой версии конструкторы пытались доработать ходовую часть, применив технологии из американских легких танков. Они представляли из себя наличие новых гусеничных лент, пяти опорных катков малого диаметра и трех поддерживающих роликов с каждого борта.

Однако в итоге китайские инженеры потерпели фиаско, танк провалил испытания и никогда не запускался в серийное производство.

Ранее сообщалось, что инженерный корабль перевернулся на юге Китая. Из-за инцидента с кораблем около 70 членов экипажа и пассажиров оказались за бортом в море.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Китай потерпел фиаско в попытке модернизировать танки с помощью американских технологий
китай вооружение танк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru