Китай потерпел фиаско в попытке модернизировать танки с помощью американских технологий

Пекин, 25 июля. Китай пытался улучшить характеристики своих танков с помощью американских технологий. Однако этот опыт закончился полным провалом.

В 1970-х годах китайские военные озаботились повышением характеристик своего парка бронетехники, для чего было принято решение модернизировать некоторые образцы военной техники. Конструкторы представили обновленную версию танка Type 62, созданного еще в конце 50-х годов.

Танк весил более 20 тонн и имел броню с максимальной толщиной 50 мм. На вооружении у него стояла 85-мм пушка и спаренные пулеметы калибра 7,62 и 12,7 мм. Мощность двигателя в 430 лошадиных сил обеспечивала машине скорость на шоссе в 70 км в час.

В новой версии конструкторы пытались доработать ходовую часть, применив технологии из американских легких танков. Они представляли из себя наличие новых гусеничных лент, пяти опорных катков малого диаметра и трех поддерживающих роликов с каждого борта.

Однако в итоге китайские инженеры потерпели фиаско, танк провалил испытания и никогда не запускался в серийное производство.

Ранее сообщалось, что инженерный корабль перевернулся на юге Китая. Из-за инцидента с кораблем около 70 членов экипажа и пассажиров оказались за бортом в море.