Школьник спас двух тонущих в реке девушек в Йошкар-Оле

Йошкар-Ола, 25 июля. Подросток спас тонущих девушек из реки Малой Кокшаге в Йошкар-Оле. Их жизням теперь ничего не угрожает.

Мальчик с пляжа услышал крики одной из девочек, которая буквально сразу же оказалась под водой. На помощь подруге поплыла вторая девушка, однако начала тонуть. Подросток подплыл к месту происшествия, вытащил первую девушку на берег, вторую он при помощи вытянутых к ней руку поднял на поверхность. Спасатели помогли пострадавшим благополучно добраться до берега.

Девушки так и не узнали имени своего героя. Однако сотрудники МЧС разыскали юношу. Выяснилось, что он учится в девятом классе и мечтает стать спасателем.

Десятиклассник из Кратова Иван Бережной вытащил из воды 15-летнего подростка и оказал ему первую помощь, сообщал сайт 360tv.ru. Мальчик заметил тонущего парня, когда рано утром отправился на велопрогулку.